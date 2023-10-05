Нижегородцев предупредили о ливнях и мокром снеге с 8 октября

Ливни и мокрый снег ожидаются в Нижегородской области 8 октября, сообщили в региональном управлении МЧС. Непогода продлится до 12 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

На дорогах возможна гололедица. МЧС просит водителей держать достаточную дистанцию между машинами, максимально ограничить скорость движения и исключить резкие торможения.

По данным Гидрометцентра, в воскресенье, 8 октября, температура воздуха в Нижнем Новгороде опустится до +7°C. С 9 по 12 октября ожидается около +5°C днем и около 0°C ночью.

Елена Ковалева