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Белгородский малый и средний бизнес оформил кредитов на 61 млрд рублей

Банки предоставили представителям белгородского малого и среднего предпринимательства (МСП) около 61 млрд руб. кредитов за шесть месяцев 2023 года. Такие данные приводит пресс-служба регионального отделения Банка России. Большая часть пришлась на представителей среднего бизнеса. В основном, это предприятия обрабатывающих производств (47% от общей суммы задолженности) и сельскохозяйственные компании (23%), пояснили в Банке России.

При этом малый бизнес в первом полугодии 2023-го оказался более активным заемщиком: общая сумма долга представителей МСП выросла на 15 млрд руб., рассказал замначальника экономического отдела белгородского Банка России Анатолий Бережной. «Кредитование простимулировано льготными программами с господдержкой. Кроме того, предприятиям необходимы были дополнительные средства в связи с изменением логистики, поставками сырья и комплектующих»,— добавил господин Бережной.

Валерия Розбот

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