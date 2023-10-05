Житель Троицка потерял 4 млн рублей, пытаясь заработать на инвестициях

В Троицке 56-летний местный житель лишился более 4 млн руб. при попытке заработать на инвестициях. По этому факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ст. 159 УК РФ), сообщают в ГУ МВД по Челябинской области.

Горожанин рассказал полицейским, что в сентябре ему по видеосвязи позвонила незнакомая девушка и предложила заработать на инвестициях. Пенсионер согласился, установил указанное ему приложение и зарегистрировался на якобы торговой платформе. С целью заработать местный житель «инвестировал» взятые в кредиты 3 млн руб., 600 тыс. руб. собственных сбережений и средства, взятые под залог своего автомобиля.

Когда горожанин попытался получить свою прибыль, то осознал, что столкнулся с мошенниками.

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