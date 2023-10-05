Прокуратура потребовала от УК в Кировском районе пересчитать платежи за ЖКУ

Прокуратура Санкт-Петербурга обнаружила, что жители 65 многоквартирных домов в Кировском районе оплачивали коммунальные услуги по завышенным тарифам, сообщили в пресс-службе ведомства.

Управляющая компания ООО «Жилкомсервис №1 Кировского района Санкт-Петербурга» начисляла плату за жилищно-коммунальные услуги на основании решений собраний собственников, на которых установили новые завышенные тарифы. Суд признал эти тарифы недействительными. В сообщении не уточняются, о каком периоде времени идет речь, а также о каких домах.

Прокуратура внесла представление руководству управляющей компании с требованием произвести перерасчет платы каждому из собственников помещений в домах. В ведомстве отметили, что в ситуации расчет платы за ЖКУ должен производиться на основе предыдущих решений собраний собственников жилья.

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