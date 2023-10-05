«Сбер» заменит старые кредитки на новые с увеличенным беспроцентным периодом

Сбербанк (MOEX: SBER) объявил о программе замены старых кредитных карт на новую Сберкарту. Воспользоваться бесплатной услугой смогут 10 млн держателей кредиток «Сбера» с беспроцентным периодом 50 дней. После перевыпуска он составит 120 дней.

Как сообщается в пресс-релизе кредитной организации, процентная ставка, лимиты, программа лояльности и тарифы при замене кредитной карты не изменятся. Досрочно гасить задолженность или закрывать счет не потребуется. Получить новую карту, которая будет работать на платежной системе «Мир», можно в приложении Сбербанка.

Директор дивизиона «Кошелек клиента» Сбербанка Игорь Ковалев сообщил журналистам, что ставка по кредитной карте при замене останется прежней, даже если она ниже той, которая действует у новых клиентов Сберкарты, его слова передает Forbes. Программа, по словам господина Ковалева, началась несколько дней назад, ею воспользовались несколько сотен тысяч клиентов.

Лусине Баласян