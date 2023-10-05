Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Сбер» заменит старые кредитки на новые с увеличенным беспроцентным периодом

Сбербанк (MOEX: SBER) объявил о программе замены старых кредитных карт на новую Сберкарту. Воспользоваться бесплатной услугой смогут 10 млн держателей кредиток «Сбера» с беспроцентным периодом 50 дней. После перевыпуска он составит 120 дней.

Как сообщается в пресс-релизе кредитной организации, процентная ставка, лимиты, программа лояльности и тарифы при замене кредитной карты не изменятся. Досрочно гасить задолженность или закрывать счет не потребуется. Получить новую карту, которая будет работать на платежной системе «Мир», можно в приложении Сбербанка.

Директор дивизиона «Кошелек клиента» Сбербанка Игорь Ковалев сообщил журналистам, что ставка по кредитной карте при замене останется прежней, даже если она ниже той, которая действует у новых клиентов Сберкарты, его слова передает Forbes. Программа, по словам господина Ковалева, началась несколько дней назад, ею воспользовались несколько сотен тысяч клиентов.

Лусине Баласян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...