Приезжий ограбил ребенка в микрорайоне Гидростроителей в Краснодаре

В микрорайоне Гидростроителей в Краснодаре 40-летний приезжий из Узбекистана ограбил на улице восьмилетнего мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Сообщается, что мужчина вырвал из рук ребенка телефон и скрылся. С заявлением в полицию обратилась мать мальчика. Подозреваемого оперативно задержали на одной из улиц города. Телефон вернули потерпевшему.

В пресс-службе ведомства рассказали, что фигурант свой поступок объяснил тем, что был пьян. Сейчас в его отношении расследуют уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ («Грабеж»). Приезжему грозит до четырех лет тюрьмы.

Вячеслав Рыжков

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