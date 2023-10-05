Лучшей новостройкой Кубани стал ЖК «Белые росы» в Динской

Первое место в топе новостроек Краснодарского края занял жилой комплекс «Белые росы» в станице Динской. Рейтинг опубликован на портале «Единый ресурс застройщиков».

Второе место в топе занял ЖК «Босфор» в Новороссийске. На третьем месте оказался элитный ЖК MANTERA Seaview residence в Сочи.

Больше всего квартир из топ-20 продается в ЖК «Рекорд» — более 7 тыс. Он оказался на четвертом месте. В рейтинг также вошли краснодарские ЖК «Все свои VIP», два ЖК «Самолет», «Патрики», Novella и «Парк Победы 2». Во вторую десятку рейтинга среди комплексов в столице Кубани попали ЖК «Догма Парк», «Родные Просторы», «Элегант», «Сказка Град», Role Clef, «Стрижи» и «Сердце».

Кроме того, 14-е место в списке занял тихорецкий ЖК «Высочество». На 15-м месте оказался ЖК «Римские каникулы» в Армавире. 18-е место занял туапсинский ЖК «Форт Адмирал».

Татьяна Ручкина

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