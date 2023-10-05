В Удмуртии почти закрыли потребность детей с диабетом в системах мониторинга

В Удмуртии системы непрерывного мониторинга глюкозы закупили для 440 детей, страдающих сахарным диабетом первого типа. Как сообщает пресс-служба минздрава республики, потребность в системах удалось почти полностью закрыть для всех нуждающихся детей.

В настоящее время системы переданы в аптеки, проводится обучение для родителей.

Как отметила заместитель министра здравоохранения Удмуртии Наталья Соколова, для детей такие системы особенно важны, поскольку из-за возраста им сложнее контролировать питание и своевременный прием лекарств. С помощью специального датчика система раз в несколько часов снимает показатели и передает их через приложение на телефон, что позволяет родителям вовремя заметить повышение или понижение уровня глюкозы и принять меры.