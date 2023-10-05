Госдолг Кузбасса вырастет к концу года до 38,3% к общему объему доходов

Власти Кемеровской области ожидают к концу 2023 года увеличение государственного долга до 71,4 млрд руб., что составит 38,3% к общему объему доходов бюджета региона без учета безвозмездных поступлений. Об этом говорится в областной госпрограмме «Управление государственными финансами Кузбасса», опубликованной 5 октября.

Согласно документу, за 2022 год госдолг региона увеличился на 4,2 млрд руб., или на 7,8%, достигнув к 1 января 2023 года отметки в 57,9 млрд руб. (22,5% к общему объему доходов). Таким образом, по итогам этого года ожидается увеличение на 13,5 млрд руб., или на 23,3%.

В первом полугодии 2023 года Кузбасс привлек инфраструктурный бюджетный кредит на 2,26 млрд руб. на строительство инженерных сетей и автодорог Центрального района Кемерова. До конца года будет получено еще 2,43 млрд руб. Также в этом году было заключено соглашение с областным управлением Федерального казначейства о предоставлении бюджетного кредита «на пополнение остатка средств на едином счете бюджета в целях опережающего финансирования строительства, реконструкции, капитального ремонта и текущего ремонта, приобретения объектов, находящихся в государственной собственности». По этому соглашению область получит 12,7 млрд руб.

Программа по управлению госфинансами рассчитана на 2024-2030 годы. Одной из ее целей является «сохранение соотношения государственного долга Кемеровской области – Кузбасса по отношению к общему годовому объему доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений на уровне, не превышающем 85%».

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Валерий Лавский