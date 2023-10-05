Яна Лантратова предложила ввести единую систему надбавок учителям за стаж

Депутат Госдумы РФ от Челябинской области Яна Лантратова предложила премьер-министру РФ Михаилу Мишустину ввести в стране единую систему начисления надбавок учителям за выслугу лет. Парламентарий мотивировала это большим числом педагогов, недовольных своей зарплатой. Об этом Яна Лантратова рассказала в своем telegram-канале.

Депутат предложила начислять надбавки при выслуге от одного до трех в лет в размере 10% от оклада, от трех до пяти лет —20%, более пяти — 40%, свыше десяти лет — 60%. Для отработавших свыше 15 и 20 лет учителям она посчитала нужным доплачивать 80% и 100% соответственно.

Также Яна Лантратова предложила пересмотреть систему начисления за квалификационные категории, установив для учителей с первой категорией надбавку в размере 25% от оклада, с высшей — в 50%.

«В России нет единой системы надбавок для учителей за выслугу лет и квалификационную категорию. В различных субъектах страны выплаты за первую квалификационную категорию составляют от 15 до 25% от оклада, а за высшую категорию — от 25 до 35% от оклада»,— отметила депутат.

В Челябинской области для педагогов действуют надбавки за наличие квалификационных категорий, которые устанавливаются в том числе с учетом стажа работы.