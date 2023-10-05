Под данным «Ъ», бывший глава Красноярского района Михаил Белоусов может перейти на работу в правительство Хабаровского края.

Михаила Белоусова связывают с губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым, который ранее был депутатом Госдумы (ЛДПР) от Самарской области. До избрания на пост главы района господин Белоусов являлся депутатом Самарской губернской думы от ЛДПР.

Глава Красноярского района Михаил Белоусов написал заявление о прекращении полномочий в связи с переходом на другую работу, во вторник, 4 октября.