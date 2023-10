Рабочий класс

Dr. Martens, пожалуй, самые узнаваемые ботинки в современной культуре. Вне зависимости от цвета модели, резиновая подошва и желтая строчка неизменно отсылают к культовому британскому бренду. Dr. Martens никогда не выходили из моды, однако сейчас эти ботинки переживают новую волну популярности — особенно учитывая тренд на гранж и в целом возвращение 1990-х на улицы и подиумы. Для тех, кто хочет быть в контексте этой марки, рассказываем историю самых главных рабочих ботинок.

Фото: Ethan Miller / Getty Images

Вопреки расхожему мнению, Dr. Martens родились не в Великобритании. В 1945 году, после окончания Второй мировой войны, немецкий солдат и врач Клаус Мартенс пытался восстановиться после полученной травмы — перелома ноги. 25-летний солдат использовал подручные средства и сделал ботинок на амортизированной резиновой подошве, которая, в отличие от стандартных моделей, облегчала ходьбу. Он показал свое изобретение другу и коллеге Герберту Функу. Два доктора решили наладить производство ортопедической обуви и продавали ее преимущественно пожилым женщинам, страдающим от проблем со стопами. В 1959 году Мартенс и Функ решили представить свою технологию за границей.

В 1960 году семья Григгс, занимавшаяся производством английской обуви на протяжении 60 лет, купила эксклюзивную лицензию на производство обуви Dr. Martens. Имя создателя было решено сохранить и локализовать на английский манер (вместо Maertens на логотипе появился Martens). Так появилась культовая модель 1460, до сих пор самая популярная в линейке бренда. Кстати, 1460 — это дата создания модели: 1 апреля 1960 года. «Мартенсы» довольно быстро стали частью униформы почтальонов, рабочих на заводах и даже полицейских. Это были недорогие (изначально пара Dr. Martens стоила два фунта), прочные и надежные ботинки. Постепенно из цехов и почтовых отделений обувь перекочевала на улицы Англии.

Подростки на развалинах рынка Смитфилд в Белфасте, Северная Ирландия, 1974 год Фото: Frank Tewkesbury / Evening Standard / Hulton Archive / Getty Images Британский панк, 1982 год Фото: SSPL / Getty Images Различные фасоны обуви Dr. Martens на участниках Великого воссоединения скинхедов 07 июня 2015 года в Брайтоне, Англия Фото: Alan Crowhurst / Getty Images

Первой уличной субкультурой, полюбившей Dr. Martens, принято считать скинхедов. И нет, это не те скинхеды, о которых вы, скорее всего, подумали. Английские скинхеды 1960-х — это просто молодежь из рабочих семей, любители регги и ска, многие из которых были выходцами с Ямайки. С национализмом эти парни не имели ничего общего — наоборот, они выступали против любого проявления расизма. Довольно быстро в клуб любителей Dr. Martens пришли и панки. Обе субкультуры состояли в основном из рабочего класса, противников истеблишмента и молодых музыкантов. Постепенно «мартенсы» захватили умы почти всей молодой Британии: панки раскрашивали свои ботинки и добавляли на них металлические элементы, готы красили желтую полоску в черный, скинхеды носили ботинки с узкими подвернутыми джинсами и подтяжками. The Who, Sex Pistols, The Specials, Madness — солисты и музыканты этих групп часто появлялись на сцене в Dr. Martens.

Рок-группа Madness (слева направо): Дэн Вудгейт, Чез Смэш, Саггс, Крис Форман, Марк Бедфорд, Майк Барсон, 1979 год Фото: Virginia Turbett / Redferns На аукционе Sotheby's, посвященном вещам Элтона Джона, знаменитые ботинки Элтона Dr. Martens были проданы с аукциона за рекордную сумму в 11 000 фунтов их создателю. Шнуровки из стекловолокна длиной 4 фута 61/2 дюйма с ботинками на платформе и металлическими суппортами были куплены Стивеном Бриггсом, чья семейная фирма в Нортгемптоне производит Dr. Martens по лицензии из Германии. Элтон Джон носил эти ботинки, когда играл волшебника пинбола в рок-опере «Томми». 1988 год Фото: Harry Prosser / Mirrorpix / Getty Images Коллекция Dr. Martens, посвященная группе Sex Pistols Фото: East News

В 1970-х и 1980-х Dr. Martens стал отождествляться с английскими субкультурами того времени. В некоторых школах в 1980-е было запрещено носить эту обувь, потому что она была символом борьбы с государством и системой. Футбольным фанатам, до этого ходившим в рабочих ботинках и джинсах, пришлось изобрести новый стиль, чтобы полиция их не трогала (так появился футбольный стиль Casual). Во второй половине 1980-х Dr. Martens постепенно перекочевали в США. В то время в Америке активно развивалось панк- и хардкор-панк-движение, многие группы приезжали с турами в Соединенное Королевство и увозили домой пары Dr. Martens. Субкультурную волну было уже не остановить, и бренд, до этого избегавший ассоциаций с какими-либо движениями, сделал это своим козырем.

Фото: JOEY MCLEISTER / Star Tribune / Getty Images

Сегодня Dr. Martens носят все — приверженцы оригинального стиля 1960-х, панки, хайпбисты и модницы из хороших семей. Эти ботинки все еще ассоциируются с уличной культурой, однако уже больше в декоративном плане — похоже, джентрификация добралась и до обуви. Тем не менее важно помнить историю и знать, почему ты выбираешь именно ту или иную модель. А вот с чем носить Dr. Martens — костюмом, джинсами или легкой юбкой — решать уже вам.

Илья Петрук