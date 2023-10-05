В мэрии Перми уже сократили 200 ставок

В администрации Перми уже сократили 200 ставок, сообщил «Ъ-Прикамье» источник, знакомый с ситуацией. По его данным, сокращения идут как в мэрии города, так и в районных администрациях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В -службе мэрии подтвердили, что идет процесс оптимизации штатной численности.

Как сообщал «Ъ-Прикамье» ранее, до конца года общее число сокращенных ставок может составить 500 единиц.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил главе Перми Эдуарду Соснину сократить часть чиновников мэрии. По мнению Дмитрия Махонина, после перераспределения части полномочий мэрии на краевой уровень у администрации города не будет необходимости в существующем количестве ставок. Число ставок, планируемых к сокращению, губернатор не обозначил.

Закон о перераспределении полномочий в сфере коммунального хозяйства и образования был принят заксобранием в конце сентября. Региональные власти получат новые функции с 1 января 2024 года.