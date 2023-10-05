Жителя Татарстана подозревают в незаконном выводе 50 млн рублей за границу

Житель Татарстана подозревается в незаконном выводе 50 млн руб. из РФ. Об этом сообщает таможня региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Отмечается, что подозреваемый зарегистрировал ряд коммерческих предприятий, юридический адрес одних находился в Казани, а других — в Белоруссии. В виде номинального руководителя белорусской фирмы он нашел гражданина РФ, который согласился открыть от своего имени счета в банках и передать электронные ключи доступа тому, на кого указал татарстанец. Фирму в Казани же возглавил знакомый последнего, он же стал и главным бухгалтером организации.

Позже, как уточнили в ведомстве, между двумя фирмами началась «внешнеэкономическая деятельность» якобы на поставку товара, в виде качественного молочного сырья. Однако в реальности никто товар не ввозил, а средства переводили на счета фирмы в Белоруссии.

Деньги мужчина выводил в Европу и в ОАЭ. Против него и его знакомых возбудили уголовное дело по п.п. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ. Дело против татарстанца передали в управление СКР по Татарстану. Его объединили с делом, возбужденным по материалам УЭБиПК МВД по региону по ст. 159 УК РФ, по ч. 2 ст. 238 УК РФ.

"Ъ-Казань"