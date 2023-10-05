Ярославское УФАС не нашло злоупотребления доминирующим положением «Магнита»

Ярославское межрегиональное УФАС России не выявило злоупотребления доминирующим положением АО «Тандер» (торговая сеть «Магнит») в Брейтовском районе. Об этом в ведомстве сообщили в ответ на запрос «Ъ-Ярославль».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

УФАС установило, что доля АО «Тандер» на территории Брейтовского района повышается на протяжении 2021 и 2022 годов, что может свидетельствовать о доминирующем положении на рынке по реализации продовольственных товаров. Совместной с прокуратурой Брейтовского района ведомство проанализировало уровень торговой наценки, установленной на социально значимые продовольственные товары первой необходимости. Оказалось, что цены в Брейтовском районе ниже, чем в Ярославле.

«Согласно представленным ценам и торговым наценкам Ярославское межрегиональное УФАС России пришло к выводу, что в данном случае злоупотребление доминирующим положением отсутствует, поскольку цены на территории, где АО «Тандер» занимает доминирующее положение, ниже либо несущественно отличаются от цен, которые установлены на территории города Ярославля»,— сообщил и.о. руководителя Ярославского межрегионального УФАС Иван Паутов.

Антон Голицын