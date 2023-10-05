«Мэр Нижнего Новгорода должен ублажать инвесторов, а не судиться с ними»

Нижегородский предприниматель Андрей Климентьев считает, что администрация Нижнего Новгорода намеренно препятствует реализации его проекта по перестройке бывшего ночного клуба «Рокко» в гостиницу Roma. По его словам, он готов к судебным тяжбам с мэрией, хотя их можно было бы избежать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ

— Когда я вышел из тюрьмы, куда меня упекли незаконно, то обнаружил, что у здания «Рокко» обвалилась задняя стена. Она просто рухнула, а крышу сорвало ураганным ветром. Она съехала и могла кого-нибудь убить. Мне, как собственнику здания в центре Нижнего Новгорода, что надо было делать — смотреть на это безобразие, на зиму так оставлять? Мы восстановили стену, подперли основание бетонной плитой, она на цоколе выступает. Получили за эту ерунду иск от администрации Нижнего Новгорода о самовольной постройке. Где самовольная постройка, если здание осталось в тех же стенах и при прежних двух этажах? Это называется, решили докопаться до столба.

Управление госохраны объектов культурного наследия Нижегородской области вам рассказывает, что меня якобы оштрафовали на 200 тыс. руб. за проведение незаконных строительных работ в охранной зоне кремля. Спросите у Меламеда (Григорий Меламед, начальник управления. — «Ъ»), где этот штраф? Есть ли судебное решение по этому поводу, получили ли они с меня деньги? Чего они городят? Я ремонтирую свою собственность, идите отсюда!

Чиновники сейчас стали себя какими-то царями чувствовать: им не нравится, что их мнение забыли спросить по любому поводу. У нас без разрешения от «Единой России» скоро в туалет по нужде не сходишь.

У меня есть проект реконструкции «Рокко» в шикарную гостиницу Roma. По-итальянски это означает Рим. Я хочу вложить сотни миллионов рублей — не в Италию, в Нижний Новгород. Везу сюда инвестиции, хочу сделать городу хороший подарок. Мне 70 лет скоро исполнится. Хочется успеть воплотить этот проект в жизнь, другие, наверное, уже не осилю. Сейчас я эту гостиницу не строю, потому что надо еще утвердить в госэкспертизе документы, получить разрешение на строительство. Планы есть, и поверьте — все остальные гостиницы будут нервно курить в сторонке. Но сначала надо «Рокко» в порядок привести.

В любой нормальной стране мэр бы у такого инвестора с караваем в приемной стоял — только работай! У нас вечно какие-то палки в колеса бизнесу вставляют. Мэр Нижнего Новгорода должен бегать за инвесторами, ублажать их со всех сторон, а не дурацкие иски подавать. Будем судиться, ладно. Как суд решит.

Записал Иван Сергеев