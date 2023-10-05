Юристу Александру Войцеху дали условный срок

Судья Кировского райсуда Уфы Роза Булатова приговорила юриста Александра Войцеха к 2,3 года лишения свободы условно после пересмотра уголовного дела о покушении на мошенничество в сфере кредитования (ч. 3. ст. 30, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ). Юриста освободили из-под стражи в зале суда, сообщил «Ъ-Уфа» адвокат Евгений Литвинов.

Гособвинитель просил в качестве наказания для Войцеха 3,6 года условного лишения свободы. Евгений Литвинов сообщил, что намерен подавать апелляционную жалобу, чтобы добиться добиваться оправдательного приговора.

По версии следствия, господин Войцех в 2016 году отправил в пять банков заявки на кредиты на общую сумму 7,4 млн руб., предоставив недостоверные сведения о доходах. Четыре банка одобрили заявки на общую сумму 4,4 млн руб. Александр Войцех вину не признал. Судья Кировского райсуда Рафис Набиев приговорил его к четырем годам колонии общего режима. Верховный суд Башкирии оставил решение в силе, но в апреле текущего года обвинительный приговор был отменен Шестым кассационным судом в Самаре и направлен на новое рассмотрение. До пересмотра дела господин Войцех провел в следственном изоляторе более года.

Наталья Балыкова

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