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Жителя Курганинска осудили за вырубку деревьев на 64,7 млн рублей

Курганинский районный суд обязал местного жителя возместить 64,7 млн руб. ущерба за вырубку деревьев. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

По данным следствия, Карен Сейранян без разрешения организовал вырубку леса в особо крупном размере. В результате его действий уничтожено 79 деревьев гледичии и 159 ясеней.

В декабре 2020 года Сейраняна задержали сотрудники регионального УФСБ России. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений). Суд обязал мужчину возместить ущерб в полном объеме, а также назначил два года принудительных работ, с удержанием в доход государства 10% зарплаты.

Георгий Ефименко

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