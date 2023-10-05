Сотрудник ОПК арестован за контрабанду военной продукции в Европу, США и Японию

Сотрудники таможни задержали инженера оборонно-промышленного комплекса за организацию канала контрабанды военной продукции. Москвич, как утверждается, отправил в страны Европы, США и Японию больше 500 посылок на 31 млн руб. В отношении него возбуждено 12 уголовных дел о контрабанде военной продукции, суд отправил мужчину под домашний арест.

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Контрабанда включала транспортные модульные жилеты, защитные комплекты для коленных и локтевых суставов, камуфляжные ранцы, медицинские подсумки, противоосколочные очки, светосигнальные фонари. Федеральная таможенная служба (ФТС) опубликовала снимки содержимого посылок в Telegram.

Как утверждает ФТС, арестованный вместе с сообщником — уроженцем Москвы, который проживает в Великобритании, создал интернет-магазин по продаже товаров военного назначения российского и советского образца зарубежным заказчикам. Сообщник принимал заказы на товар и оплату. В некоторые посылки вкладывались записки с текстом против проведения военной операции.

Таможенники провели обыски в квартирах, машине и загородных домах задержанного. ФТС в пресс-релизе отмечает, что были обнаружены продукция военного назначения, «коллекция книг по немецкой технике времен Великой Отечественной войны и модели танков с нацистской символикой».

Леонид Уварчев