Здание администрации Уфы не включили в реестр памятников культуры

Выявленный объект культурного наследия «Горсовет», расположенный на проспекте Октября, 120 в Уфе, отказались включать в государственный реестр памятников истории и культуры России. Управление по государственной охране объектов культурного наследия Башкирии (Башкультнаследие) опубликовало соответствующий приказ от 31 августа. Здание должно быть исключено из перечня выявленных объектов культурного наследия региона, а информация об этом — направлена его собственникам, отмечается в документе. В нем располагаются администрация города и городской совет.

Как сообщал «Ъ-Уфа», здание мэрии Уфы получило отрицательное заключение госэкспертизы на включение в реестр памятников культуры. По мнению эксперта Дима Абдулгужина, выявленный объект культурного наследия «Горсовет» был построен в 1959 году по типовому проекту средней школы на 920 мест. «Объект историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью не обладает»,— отметил эксперт.

Здание администрации Уфы было включено в перечень выявленных объектов культурного наследия республики приказом Башкультнаследия от 7 апреля 2017 года.

Майя Иванова

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