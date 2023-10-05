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Коммерсантъ FM
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Минувший месяц стал самым жарким сентябрем в истории

По данным Службы по контролю за изменением климата (C3S), действующей в рамках европейской программы наблюдения Земли «Коперник», сентябрь 2023 года стал самым теплым сентябрем за все время климатических исследований в мире.

Специалисты C3S указывают, что средняя температура приземного слоя воздуха в сентябре составила 16,38°С, что на 0,93°С больше среднего показателя в сентябре в 1991–2020 годах, и на 0,5°С выше показателя предыдущего рекордно жаркого сентября в 2020 году. Кроме того, он был примерно на 1,75°С теплее, чем средний сентябрьский показатель температуры в 1850–1900 годах, то есть в доиндустриальную эпоху. Главными причинами этой ситуации ученые называют вызванное деятельностью человека глобальное потепление и климатическое явление «Эль-Ниньо».

О температурных рекордах минувшего сентября сообщили и метеорологические службы отдельных стран, включая Францию, Германию, Польшу, Великобританию и Австралию. The Guardian цитирует нескольких экспертов из разных стран, которые называют эту ситуацию «экстраординарной», «ошеломляющей», «безумной» и т. п. Рекордно жаркому сентябрю предшествовали такие же температурные рекордсмены — август и июль. Учитывая это, эксперты C3S прогнозируют, что и весь 2023 год станет самым жарким в истории исследований, а его средняя температура будет примерно на 1,4°C выше показателя доиндустриальной эпохи.

Алена Миклашевская

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