Нижегородский онкологический центр за 15 лет работы помог более 500 детям

Фонд «Нижегородский онкологический научный центр» (НОНЦ) 5 октября отмечает свое 15-летие. За время работы некоммерческая организация помогла более чем 500 детям на сумму свыше 260 млн руб., сообщили в учреждении.

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На средства благотворителей фонд покупает лекарства, оплачивает дорогостоящие обследования и реабилитацию. НОНЦ участвует и в грантовых конкурсах: за время работы организация получила шесть грантов на сумму свыше 20 млн руб.

НОНЦ организовал 19 акций по сдаче крови на типирование для федерального регистра доноров костного мозга. По данным фонда, нижегородские акции стали самыми массовыми в России: в регистр привлечено 11,4 тыс. доноров, уже известно о 18 совпадениях.

«Онкологическое заболевание — не приговор. При своевременной диагностике чаще мы говорим о благоприятном прогнозе. Но лечение онкологических заболеваний — одно из самых дорогостоящих направлений современной медицины, поэтому без благотворительных фондов здесь не обойтись»,— сказал один из учредителей НОНЦ, заслуженный врач РФ Игорь Терентьев.

Елена Ковалева