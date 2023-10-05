В Челябинске погибла пенсионерка, сбитая двумя автомобилями

В центре Челябинска пожилая горожанка попала под два автомобиля, пытаясь перейти дорогу в неположенном месте. Пенсионерка скончалась на месте происшествия, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 5 октября в 12:30 на улице Воровского, рядом с первым корпусом ГКБ №1. Водитель грузового автомобиля MAN с полуприцепом сбил пешехода, переходившего проезжую часть в неустановленном месте. После этого следовавший за грузовиком легковой автомобиль «Лада Xray» совершил наезд на горожанку. От полученных травм 76-летняя челябинка скончалась на месте ДТП до приезда скорой помощи.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства происшествия.

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