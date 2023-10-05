Нижегородец получил пожизненный срок за убийство 23-летней давности

Нижегородский областной суд рассмотрел старое уголовное дело об убийстве трех человек, совершенном в августе 1999 года. В преступлении обвинили жителя деревни Беласовка Семеновского района, годами скрывавшегося от правосудия, сообщили в областной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По фабуле дела, молодой человек поссорился с владельцем лесопилки и его братом. Каждого из них он ударил ножом в живот. Один из раненых попытался скрыться в своем доме, где находился девятилетний сын потерпевшего и его друг. Приятель заступился за мужчину, но нападавший насмерть зарезал защитника. В ту же ночь братья скончались от полученных ран в Семеновской центральной больнице и карете скорой помощи.

Нападавшего объявили в розыск, в бегах он оставил собственную семью с ребенком. 23 года он скрывался в других регионах и был задержан в Ханты-Мансийском автономном округе. Там он жил с паспортом, оформленным на чужое имя. В ходе судебного процесса мужчина сообщил, что не хотел никого убивать и оборонялся. Суд приговорил его к пожизненному заключению в колонии особого режима.

Владимир Зубарев