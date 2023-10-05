В Лиге чемпионов завершился второй тур группового этапа, во второй день розыгрыша не обошлось без неожиданностей. «Ньюкасл» в Англии разгромил «Пари Сен-Жермен» со счетом 4:1. «Боруссия» (Дортмунд) и «Милан» сыграли вничью 0:0. За развитием событий на футбольных полях Европы следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lee Smith, Reuters Фото: Lee Smith, Reuters

«Ньюкасл» многие называли фаворитом в домашнем матче с ПСЖ. Но то, что английская команда буквально деклассирует Мбаппе и компанию, не мог предположить никто. Букмекеры вообще давали на победу одной и другой команды практически равные коэффициенты.

Так что четыре мяча в воротах Доннаруммы вполне можно назвать сенсацией. Причем, по большому счету, все было решено уже в начале второго тайма, когда «Ньюкасл» повел в счете 3:0. Болельщики на стадионе «Сент-Джеймс Парк» буквально сходили с ума от счастья.

Игру хозяева, конечно, показывали классную, но, восхищаясь их куражом, футбольный эксперт Андрей Аршавин все-таки отметил вложения новых владельцев клуба из Саудовской Аравии: «"Ньюкасл" забил после ошибки, а дальше уже все складывалось в пользу англичан.

Хорошо саудовцы использовали деньги. Я помню, как многие говорили, что ни в коем случае нельзя им продавать клубы. Но деньги ломают все».

Шейхи владеют клубом около двух лет и уже вложили в свое детище больше €0,5 млрд. Да, каких-то суперзвезд уровня Мбаппе не купили, но модернизировали стадион, тренировочные базы и самое главное — наняли ряд руководителей высшего звена для управления клубом. И вот, пожалуйста, результаты не заставили себя ждать сначала в Английской премьер-лиге, а теперь и в Лиге чемпионов.

Впрочем, несмотря на столь крупное поражение, сбрасывать со счетов «Пари Сен-Жермен» не стоит, и, скорее всего, из группы F команда Луиса Энрике все равно выйдет, уверен футбольный агент Вадим Трушков, который живет и работает во Франции:

«Можно проиграть конкретно один матч любому из соперников, бывают и сенсации. Они случаются регулярно, скажем так, но их немного, на то это и сенсации. Я думаю, никаких проблем быть не должно, будет у команды первое или второе место в группе».

Пока же ПСЖ занимает второе место в группе. Первое — у «Ньюкасла». Причем два других клуба в этой компании — «Боруссия» (Дортмунд) и «Милан» — тоже выдали неожиданный результат: ничью, причем нулевую, хотя и у тех, и у других есть кому забивать. Но вот так бывает в футболе.

В остальных матчах дня обошлось без сенсаций. «Манчестер Сити» обыграл «Лейпциг» (3:1), хотя долгое время счет был ничейным.

Но против машины Пепа Гвардиолы клубы-середнячки выстоять не могут. «Барселона» в гостях обыграла «Порту» (1:0), и, по мнению футбольного аналитика Константина Клещева, каталонцы в этом сезоне готовы к большим свершениям:

«Это мощная команда, которая набрала ход в чемпионате Испании. Она будет бороться за высокие места и, конечно, как минимум за выход в финал Лиги чемпионов».

Но тут стоит сказать, что пока сине-гранатовые машиной не выглядят, и в гостях с «Порту» все было, что называется, «на тоненького». Но свои три очка команда Хавьера Эрнандеса снова взяла, так что пока «Барса» ожидания оправдывает и возглавляет группу H.

Следующий тур группового этапа Лиги чемпионов теперь состоится лишь в конце октября, но футбола от этого момент меньше не станет. 5 октября нас ждет Лига Европы и Лига конференций. Затем 11-й тур РПЛ, а после этого — матчи сборной Росси по футболу с Камеруном и Кенией.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".