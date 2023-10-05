Нижегородские предприятия игнорируют получение комплексных экоразрешений

Около 80 предприятий Нижегородской области обязаны до 1 января 2025 года получить комплексные экологические разрешения (КЭР). По данным областного управления Росприроднадзора, до настоящего момента ни одно юридическое лицо этот документ не получило.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В ведомстве напомнили, что КЭР должно заменить всю необходимую для природопользователя разрешительную экологическую документацию. По зкону «Об охране окружающей среды», получать его должны предприятия и индивидуальные предприниматели, осуществляющие хозяйственную деятельность на объектах первой категории негативного воздействия на окружающую среду.

В первую очередь КЭР должны получить предприятия, которые вошли в определенный Минприроды России ТОП-300 объектов. В регионе в него попали АО «Нижегородский водоканал» с его станцией аэрациии и ООО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез». Изначально срок получения КЭР для таких предприятий был установлен до 31 декабря 2022 года. Затем было принято решение дать больше времени на подготовку, и крайний срок перенесен на 31 декабря 2024 года. «Отсрочка многими была воспринята, как возможность отложить эту работу. Глядя на них, по аналогичному принципу действуют, а точнее бездействуют, и все остальные предприятия»,— отмечают в Росприроднадзоре.

В ведомстве уточнили, что переноса сроков оформления КЭР больше не будет. В перспективе отсутствие КЭР может обернуться для предприятий крупными штрафами, приостановкой деятельности и повышающими коэффициентами при расчете платы за негативное воздействие. Оформить КЭР в последний момент не получится, так как это длительный процесс.

Андрей Репин