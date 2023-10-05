Нижегородские предприятия игнорируют получение комплексных экоразрешений
Около 80 предприятий Нижегородской области обязаны до 1 января 2025 года получить комплексные экологические разрешения (КЭР). По данным областного управления Росприроднадзора, до настоящего момента ни одно юридическое лицо этот документ не получило.
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В ведомстве напомнили, что КЭР должно заменить всю необходимую для природопользователя разрешительную экологическую документацию. По зкону «Об охране окружающей среды», получать его должны предприятия и индивидуальные предприниматели, осуществляющие хозяйственную деятельность на объектах первой категории негативного воздействия на окружающую среду.
В первую очередь КЭР должны получить предприятия, которые вошли в определенный Минприроды России ТОП-300 объектов. В регионе в него попали АО «Нижегородский водоканал» с его станцией аэрациии и ООО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез». Изначально срок получения КЭР для таких предприятий был установлен до 31 декабря 2022 года. Затем было принято решение дать больше времени на подготовку, и крайний срок перенесен на 31 декабря 2024 года. «Отсрочка многими была воспринята, как возможность отложить эту работу. Глядя на них, по аналогичному принципу действуют, а точнее бездействуют, и все остальные предприятия»,— отмечают в Росприроднадзоре.
В ведомстве уточнили, что переноса сроков оформления КЭР больше не будет. В перспективе отсутствие КЭР может обернуться для предприятий крупными штрафами, приостановкой деятельности и повышающими коэффициентами при расчете платы за негативное воздействие. Оформить КЭР в последний момент не получится, так как это длительный процесс.