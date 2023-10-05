Половина от всех внутренних бронирований в РФ была сделана на курортах Кубани

Спрос на туры на внутренних направлениях в летнем сезоне в России вырос на 15%. Туристы предпочитали для отдыха кубанские курорты — на них пришлось 50% от всех внутренних бронирований, рассказали в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Популярностью у туристов пользовались также курорты Кавказа, Крым, Москва и Подмосковье, Дагестан, Калининград, Казань и Алтай. По сравнению с прошлым годом туристы стали чаще ездить на север страны — в Ленинградскую область и Карелию.

В АТОР отметили, что прошедший летний сезон отличился также существенным ростом цен на размещение. К примеру, на курортах Кубани он достигал 40%.

Вячеслав Рыжков

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