Для Миасса закупят восемь новых автобусов

Миасс получит 120 млн руб. на покупку восьми новых автобусов ЛиАЗ. Соглашение о выделении средств подписано с министерством дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, сообщил в своем telegram-канале глава города Егор Ковальчук.

Транспорт выйдет на маршруты Миасса в начале 2024 года. Общая вместительность каждого из автобусов составляет 79 человек, в них по 23 посадочных места. Машины имеют три входные двери для посадки и высадки пассажиров. По словам мэра Егора Ковальчука, новые автобусы позволят решить проблему с общественным транспортом в поселках Миасс-2, Дачный и Заповедник.

«Благодаря выделенным средствам будет обновлен парк городского транспорта. Это повысит комфорт жителей и гостей Миасса»,— отметил глава города.

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