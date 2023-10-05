Путин разрешил передачу ядерного топлива на бангладешскую АЭС «Руппур»

Президент РФ Владимир Путин и премьер Бангладеш Шейх Хасина приняли участие в церемонии начала завоза ядерного топлива на бангладешскую АЭС «Руппур» по видеосвязи. Российский президент дал разрешение на передачу топлива, первая партия уже была отправлена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

«Сейчас в рамках нашей церемонии бангладешским коллегам будет передан сертификат о доставке российского ядерного топлива на энергоблок номер 1 АЭС "Руппур". После этого "Руппур" получит официальный статус ядерного объекта»,— сказал господин Путин (его слова приведены на сайте Кремля).

В церемонии также участвовал директор «Росатома» Алексей Лихачев. Он сообщил, что для строительства сторонам удалось преодолеть «сложности и вызовы, связанные с пандемией и беспрецедентным внешнеполитическим давлением».

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси приветствовал начало гражданской ядерной программы в Бангладеш. «Я отмечаю тот факт, что Бангладеш решила воспользоваться преимуществами ядерной энергетики, чтобы продолжить свой путь к развитию, который произвел впечатление на всех членов глобального международного сообщества»,— сказал господин Гросси (цитата по «РИА Новости»).

В Дакке первый заместитель генерального директора по атомной энергетике «Росатома» и президент «Атомстройэкспорт» Андрей Петров передал премьеру Бангладеш сертификат о доставке ядерного топлива из России. Вице-президент — директор по сооружению АЭС «Руппур» АО «Атомстройэкспорт» Алексей Дерий сообщил журналистам, что Россия осуществит еще шесть поставок ядерного топлива для первого реактора АЭС до конца ноября, передает ТАСС.

АЭС «Руппур» строится на восточном берегу реки Падма в 160 км от столицы Бангладеш — города Дакки. Работы по строительству начались в 2021 году. Станция будет состоять из двух энергоблоков.

Леонид Уварчев