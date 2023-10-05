В поселок Вардане проведут газ до конца года

До конца года в поселок Вардане Лазаревского района проведут централизованный природный газ. Протяженность сетей составит более 6 км, сообщил в своем Telegram-канале глава Сочи Алексей Копайгородский.

Специальный проект под сложную местность разработали «Газпром межрегионгаз Краснодар» и «Газпром газораспределение Краснодар». Особенность ландшафта в этом районе — постоянные перепады высот и наличие ручьев на пути газопровода. Сети дважды проведут над их руслами, чтобы сохранить экосистему. До 2025 года по программе социальной газификации планируют подключить 26 населенных пунктов курорта.

«При поддержке главы региона и команды «Газпрома» продолжаем обеспечивать природным ресурсом наши отдаленные населенные пункты, где природного газа не было никогда», — отметил господин Копайгородский.

Георгий Ефименко

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