Путин поздравил Рахмона с днем рождения и обсудил партнерство РФ и Таджикистана

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил коллегу из Таджикистана Эмомали Рахмона с днем рождения. Главы государств также обсудили стратегическое партнерство и сотрудничество двух стран.

«С обеих сторон выражено удовлетворение нынешним уровнем российско-таджикистанских отношений стратегического партнерства и союзничества и подтвержден настрой на их дальнейшее активное развитие», — сообщила пресс-служба Кремля.

В поздравительной телеграмме, направленной господину Рахмону, Владимир Путин отметил вклад президента Таджикистана в развитие российско-таджикского сотрудничества в рамках ОДКБ, СНГ и ШОС. Российский президент выразил надежду на конструктивное развитие диалога с Таджикистаном и пожелал Эмомали Рахмону «доброго здоровья, благополучия и успехов».

Сегодня, 5 октября, Эмомали Рахмону исполнился 71 год. Должность президента Таджикистана он занимает с 1994 года. В октябре 2020 года господин Рахмон в пятый раз победил на президентских выборах, набрав 90,92% голосов избирателей.

Милена Костерева