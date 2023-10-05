В Татарстане на работу с молодежью потратят свыше 17 млрд рублей

Правительство Татарстана в 2024–2026 годах потратит на работу с молодежью свыше 17 млрд руб. Это следует из обновленной республиканской госпрограммы по развитию молодежной политики в регионе, которую подписал глава Кабмина республики Алексей Песошин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Цели программы связаны с созданием условий для организации отдыха молодых людей, повышением соцактивности и экономической активности сельской молодежи, а также с управлением соцразвитием молодежи и использованием ее созидательного потенциала.

Программа включает в себя два этапа. Деньги на ее реализацию выделят из бюджета Татарстана.

"Ъ-Казань"