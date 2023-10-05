Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает, на какие из них есть спрос.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

В сентябре в Гонконге прошли две крупнейшие выставки драгоценных камней и ювелирных украшений. На них задается много тенденций грядущего ювелирного года, и я еще буду возвращаться к ним в «Стиле». Но давайте для начала расскажу об интересном.

Не очень хороши дела у рынка бриллиантов. То, что показывают биржи, отражается и на выставке — невеселы лица простых диамантье, и ажиотажа на их товар не наблюдается. Чего не скажешь о торговцах многими цветными камнями. Цвета, которые в хорошем качестве уверенно показывают рост, — синий и зеленый.

Что же до ювелирных украшений, стенды больших компаний в основном навевают скуку. Усиливает эффект центральное расположение стенда Carrera y Carrera, некогда прошедшего процедуру банкротства. Ну просто «ожившие мертвецы». Хотя сам бренд скорее жив, чем мертв. Даже выпустил пару неплохих новых коллекций. Так что, думаю, аудиторию свою вернуть сможет (а у марки были очень преданные поклонницы).

А вот в части designers arena, где выставляются условно молодые, но поголовно независимые и некрупные бренды, было интересное. И это не цветы из титана — их не делает только ленивый. Cindy Chao не хуже оригинальной Cindy Chao и Wallace Chan на зависть (шучу) Уоллесу Чану тоже в наличии.

Но интересно не это. А оригинальные техники и ремесла. Например, семейная компания из Китая, которая делает отличную резьбу по жадеиту и даже маркетри из жадеита. На их маленьком стенде я провела очень много времени.