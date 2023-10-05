Отказ от рекламы дорожает

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о том, как социальные сети и развлекательные сервисы готовятся увеличить стоимость подписок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Социальные сети и развлекательные сервисы готовятся увеличить стоимость подписок. Владельцы Instagram и Facebook рассматривают запуск платного тарифа, который будет отключать рекламу. Соответствующую возможность компания Meta (запрещена и признана экстремистской в России) изучает в связи с требованиями европейских органов.

Решение высшей судебной инстанции в Люксембурге касается личных данных, которые соцсети используют для персонализированной рекламы без разрешения пользователей. Запуск подписки может состояться в ближайшее время, ее ежемесячная стоимость составит €10, если заходить в сервис через браузер. На мобильных устройствах цена будет выше на €3, что связано с комиссиями Apple и Google.

Более того, Meta намерена брать еще по €6 за каждый дополнительный связанный аккаунт. Пока тариф предусмотрен только для пользователей из Евросоюза.

Параллельно TikTok тестирует версию сервиса без рекламы с тарифом в $4,99. Его испытывают в скрываемой стране за пределами США. По данным The Verge, процесс продиктован активной диверсификацией источников дохода сервиса.

Ранее внутренний магазин платформы TikTok Shop перенесли на основную панель приложения для некоторых пользователей, и там компания размещает рекламу и купоны. Части юзеров это может не понравиться, похоже, для этой аудитории подписка и тестируется.

Почти одновременно с этим стало известно, что Netflix планирует повысить цены на свои тарифы без рекламы. Вопрос обсуждается пока для нескольких рынков. Хотя за последний год видеосервис уже увеличил стоимость подписок в среднем на 25%.

Текущий пересмотр цен некоторые аналитики связывают с концом забастовки голливудских актеров. Популярные американские аналоги Disney+, Hulu и ESPN+ также готовятся поднять стоимость тарифов без рекламы. К примеру, футбольная подписка MLS Season Pass на Apple TV+ уже продается от $12,99 в месяц.

О желании ввести «более дорогой» уровень подписки без рекламы в соцсети X ранее заявлял Илон Маск. Пока этого не случилось, но компания утверждает, что текущие пользователи тарифа X Premium видят в своих лентах примерно вполовину меньше рекламы.