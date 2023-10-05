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Прокуратура Пермского края проиграла суд по онкоцентру в кассации

Арбитражный суд Уральского округа сегодня отказал прокуратуре Пермского края в удовлетворении жалобы по иску о незаконности концессионного соглашения, заключенного краевыми властями с ООО «Клиника инновационных исследований» на строительство онкологического центра в Перми, сообщает «Новый компаньон». По данным издания, суд постановил оставить решения и постановления предыдущих судов без изменения, а кассационную жалобу — без удовлетворения.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, еще в сентябре 2022 года прокуратура Пермского края обратилась с соответствующим иском к минэкономразвития региона и ООО «Клиника инновационных исследований», между которыми было заключено концессионное соглашение по строительству онкологического центра. Срок действия соглашения, по которому планируют постройку комплекса в Камской долине, составляет 35 лет.

Надзорный орган полагал, что объект можно было построить не через концессионное соглашение, а по госконтракту. Апелляционная инстанция и арбитражный суд края признали соглашение законным.

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