Прокуратура Пермского края проиграла суд по онкоцентру в кассации

Арбитражный суд Уральского округа сегодня отказал прокуратуре Пермского края в удовлетворении жалобы по иску о незаконности концессионного соглашения, заключенного краевыми властями с ООО «Клиника инновационных исследований» на строительство онкологического центра в Перми, сообщает «Новый компаньон». По данным издания, суд постановил оставить решения и постановления предыдущих судов без изменения, а кассационную жалобу — без удовлетворения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, еще в сентябре 2022 года прокуратура Пермского края обратилась с соответствующим иском к минэкономразвития региона и ООО «Клиника инновационных исследований», между которыми было заключено концессионное соглашение по строительству онкологического центра. Срок действия соглашения, по которому планируют постройку комплекса в Камской долине, составляет 35 лет.

Надзорный орган полагал, что объект можно было построить не через концессионное соглашение, а по госконтракту. Апелляционная инстанция и арбитражный суд края признали соглашение законным.