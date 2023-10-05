За восемь месяцев в Башкирии выдано 28,2 млрд рублей автокредитов

Башкирия оказалась на шестом месте среди 30 регионов-лидеров по сумме автокредитов, выданной в январе-августе текущего года, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). Жители республики взяли 28,2 млрд руб. на покупку авто. Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. По динамике роста показателя регион вышел на второе место после Татарстана.

В целом по стране за восемь месяцев сумма автокредитов выросла в 1,7 раза, до 762,6 млрд руб. По данным НБКИ, это рекордный показатель объемов выдачи автокредитов в первые восемь месяцев года за всю историю наблюдений.

В августе Башкирия заняла 20 место по величине среднего размера автокредита — 1,38 млн руб. Самый большой средний размер займа на покупку авто отмечен в Москве — 1,99 млн руб.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков пояснил такой существенный рост суммы автокредитов эффектом низкой базы в связи с падением выдачи весной 2022 года, подорожанием автомобилей и увеличением продаж новых машин из дружественных стран.

Майя Иванова

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