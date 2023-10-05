Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков приводит несколько версий, согласно которым царская семья осталась жива.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Екатеринбург сегодня — дом инженера Ипатьева, а точнее Храм-на-Крови, возведенный на его месте. Дом, где расстреляли царя Николая, его семью и даже прислугу. Интересно, до сих пор есть версии, что никакого расстрела не было. И это не мнения туристов, а вполне себе логические выводы многих неофициальных историков.

Авантюристов, выдававших себя за Романовых, насчитывается около 230. Наиболее популярными были цесаревич Алексей (81 человек), великая княжна Мария (53) и великая княжна Анастасия (34). Есть также легенды, по которым семья спаслась полностью. Дескать, большевики просто инсценировали расстрел Романовых, либо это сделали верные люди, либо сам Николай II.

Английские журналисты, например, провели целое расследование и утверждают, что Романовы были вывезены из Екатеринбурга в Пермь живыми и здоровыми. Обнаружились свидетели, видевшие царскую семью уже после официальной даты расстрела. А генетическая экспертиза не является «царицей доказательств» вообще, а в случае, когда необходимо было закрыть давний вопрос, особенно. Слишком велики и размыты допуски в этой экспертизе.

Конечно, вся история ужасна и фантастична, поэтому относиться к ее отголоскам нужно снисходительно. Байку о том, что член политбюро ЦК КПСС Алексей Косыгин и есть цесаревич Алексей, спасенный Сталиным от кровавого террора, не нужно воспринимать всерьез. Есть версия, что расстреляли двойников. Настоящих же Романовых большевики вывезли в Абхазию и поселили в Сухуме. Бывшему царю сменили имя и фамилию. Так Николай II стал Сергеем Давыдовичем Березкиным.

Что действительно интересно, так это судьба некоей Анны Андерсон, которая выдавала себя за великую княжну Анастасию. Графологическая и антропологическая экспертизы в середине прошлого века показали почти полное совпадение. Немецкий профессор Отто Рехе воскликнул: «Это либо Анастасия, либо ее однояйцевый близнец». В итоге ее определили как польскую авантюристку. Но это так же нелепо, как цесаревич Алексей Косыгин. Кем была эта женщина, знавшая о многих тонкостях царского двора, до сих пор неизвестно.