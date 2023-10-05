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Куда сходить в Ижевске в выходные 7 и 8 октября

«Судьба жены профессора», «Дурные деньги» и «Король Лир»

В столице Удмуртии в выходные 7 и 8 октября покажут разнообразные спектакли для детей и взрослых. Посетителей ждут детективы, где предстоит отыскать убийцу, история легкого сумасшествия жены профессора, а также ответы на вопросы, почему небо голубое и зимой идет снег. Жители и гости города также смогут научиться делать китайские украшения, расписывать пряники и узнают историю скандальной сети магазинов видеоигр, которая за одну ночь нанесла огромные потери хедж-фондам. Подробнее — в афише «Ъ-Удмуртия».

Фото: пресс-служба Русского драматического театра Удмуртии

Фото: пресс-служба Русского драматического театра Удмуртии

Какие спектакли посетить

В театре кукол в пятницу, 6 октября, в 19:00 состоится спектакль «Судьба жены профессора» (16+). Зрителей познакомят с легкой историей сумасшествия скромной жены маленького кукольного профессора, вокруг которого творятся всяческие безобразия. Некие двое, бесконечно меняя маски, заманивают ее в свои безумные игры. Стоимость билетов начинается от 600 руб.

Национальный театр Удмуртии 6 октября в 19:00 покажет спектакль «Отцы и дети» (12+). Драма в двух действиях расскажет классическую историю, где столкнутся старое и новое, человек, его исканиях и смысл существования. Стоимость билетов начинается от 450 руб.

В Открытом офисе 6 и 7 октября в 19:00 театральная группировка «ДОГМА» представит спектакль «ХАРМС» (18+). Зрители увидят сюжеты, полные абсурда и жизненной иронии, где реальность кажется непонятной, а фантазии автора — бесконечными. Стоимость билетов — от 500 руб.

Русский драматический театр Удмуртии в субботу в 18:30 покажет спектакль «Король Лир» (18+). Трагедия в двух действиях расскажет про человека, который узнает о своей скорой смерти и пытается пересмотреть, переосмыслить прожитую жизнь. Страсти еще кипят в нем, но силы и разум покидают. Стоимость билетов начинается от 500 руб.

В Театре юного зрителя 7 октября в 11:00 состоится интерактивный спектакль для детей «Познаю мир» (6+). Ребята смогут получить ответы на самые волнующие вопросы в интерактивной форме, не расспрашивая маму и папу обо всем. Здесь детям ответят на вопросы почему зимой идет снег, а осенью — дождь, почему трава зеленая и небо голубое. Билеты — 200 руб.

Театр кукол в воскресенье, 8 октября, в 15:00 и 19:00 покажет спектакль «Колыбель» (12+). Постановка расскажет о молодой девушке, которая прощается с родной деревней и намеревается уйти в большой мир. Однако воспоминания детства не отпускают ее. Стоимость билетов начинается от 600 руб.

Русский драматический театр Удмуртии 8 октября в 18:30 представит комедию-детектив «Ножницы» (16+). Зрителей ждет совершенно загадочное убийство. В числе подозреваемых торговец антиквариатом, амбициозная красотка, местная дива с туманным прошлым и эксцентричный хозяин парикмахерского салона. Гостям предстоит узнать, кто же настоящий преступник. Стоимость билетов начинается от 600 руб.

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Где пройдут мастер-классы

Арт-Сундучок в пятницу, 6 октября, в 16:30 проведет семейный мастер-класс по росписи имбирных пряников. Гости распишут пряники сахарной цветной глазурью в осенней тематике: тыкву и ежика. Стоимость участия 500 руб.

Посетителей студии керамики «Мугур» 7 октября ждет мастер-класс для взрослых и детей (6+). В 11:00 и 14:00 гости смогут создать фантазийную пиалу. Стоимость — от 800 руб.

Национальная библиотека Удмуртии в воскресенье, 8 октября, в 11:00 проведет мастер-класс по созданию китайских украшений (12+). Гостям предложат сделать шпильку для волос, а также расскажут о разных видах головных украшений, их истории и значениях в китайской культуре. Цена — 370 руб.

Фото: Global Film

Фото: Global Film

Какие премьеры посмотреть

Французская комедия «Сестра, действуй!» (16+) расскажет про пять деревенских монахинь, которые записываются на сложнейшую велогонку с денежным призом. Причиной для такого решения стало отсутствие субсидии на ремонт местного дома престарелых со стороны государства. Помешать добиться успеха может как неумение ездить на велосипеде, так и участие злобных монахинь из другой церкви.

Биографию российского путешественника Федора Конюхова расскажет российский приключенческий фильм «Повелитель ветра» (12+). По сюжету, он отправляется в новое опасное путешествие — кругосветный полет на воздушном шаре в полном одиночестве. Внезапно Федор Конюхов попадает в ураган — без связи, сна и воздуха он должен вернуться к тем, кого любит.

Российский исторический фильм «Гардемарины 1787. Мир» (12+) расскажет о заговоре, который вспыхнул после Манифеста российской императрицы Екатерины и Кючук-Кайнарджийского мирного договора, соединивших Крым с Россией. В этой борьбе Европа использовали сплетни, темные слухи и лживые статьи в газетах. Разрубить узел заговора предстоит гардемаринам и их повзрослевшим детям, Шурке и Александре.

Американская драма «Дурные деньги» (18+) покажет историю скандальной сети магазинов видеоигр GameStop. В январе 2021 года акции компании выросли в 1,8 тыс. раз из-за интернет-манипуляций, что вызвало настоящий хаос на Уолл-стрит и среди профессиональных инвесторов. За одну ночь стоимость цена компании увеличилась на $10 млрд, из-за чего хедж-фонды понесли огромные потери.

Действия в американском фильме ужасов «Проклятие монахини 2» (18+) разворачиваются во Франции в 1956 году. Сестра Ирэн столкнулась со злобным демоном, принявшим обличие монахини.

Подготовила Софья Лямина

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