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Нижегородского поставщика песко-соляной смеси признали недобросовестным

Нижегородское управление ФАС РФ внесло ООО «Стройснаб» в реестр недобросовестных поставщиков за срыв контракта на 106 млн руб. По данным ФАС, в рамах этого контракта компания должна была поставить МБУ «Ремонт и эксплуатация дорог» («РЭД») песко-соляную смесь.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Подрядчик свои обязательства в установленные договором сроки не исполнил. Со стороны «РЭД» было принято решение о расторжении контракта в одностороннем порядке.

После этого муниципальное учреждение обратилось в ФАС с просьбой на два года внести ООО «Стройснаб» в реестр недобросовестных поставщиков. ФАС это обращение поддержало.

Андрей Репин

Андрей Репин

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