Давайте зажигать

«Коммерсантъ Стиль» — о том, как создать атмосферу уюта и комфорта в доме или офисе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: East News Фото: East News

Самые уютные интерьерные свечи — те, что освещают пространство мягким светом и наполняют его теплыми нотами пряностей, табака, специй и кашемирового дерева. Обратите внимание — у многих современных свечей фитиль сделан из натурального дерева, что добавляет во время горения приятное потрескивание, как будто горят дрова в камине. Кроме того, натуральные эфирные масла и экстракты в составе воска придают свечам и ароматерапевтические свойства: они снимают стресс, повышают качество сна и даже уменьшают головную боль — главное, найти свой аромат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография 22|11, ароматическая свеча Земля 22|11 в черном туфе. Ноты: масла герани, пачули и гвоздики. Atelier Rebul, парфюмированная свеча Saffron Oud. Ноты: морковь, шафран, корица, кожа, сандал, ветивер, ладан. Orens, восковая парфюмированная свеча Sabil Nocturne в керамическом стакане с гравировкой. Ноты: мандарин, оррис, кожа, ладан, ветивер, мускус. Kobo, аромасвеча Cashmere Valley Wood из коллекции Natural Math. Ноты: Кашемировое дерево, сандал, амбра, ваниль, жареные каштаны, кожа. (в Foam). Mi&ko, ароматическая свеча «Лаванда и Петитгрейн». Ноты: лаванда, розмарин, шалфей, петитгрейн. Byredo, ароматическая свеча Bohemia из натурального соевого воска. Ноты: ром, герань, розмарин, сандал. Paddywax, соевая ароматическая свеча The Grand Canyon's Cactus Flower + Fern с деревянным фитилем из коллекции Parks. Ноты: алоэ, папортник, кактус. (в Foam). Следующая фотография 1 / 7 22|11, ароматическая свеча Земля 22|11 в черном туфе. Ноты: масла герани, пачули и гвоздики. Atelier Rebul, парфюмированная свеча Saffron Oud. Ноты: морковь, шафран, корица, кожа, сандал, ветивер, ладан. Orens, восковая парфюмированная свеча Sabil Nocturne в керамическом стакане с гравировкой. Ноты: мандарин, оррис, кожа, ладан, ветивер, мускус. Kobo, аромасвеча Cashmere Valley Wood из коллекции Natural Math. Ноты: Кашемировое дерево, сандал, амбра, ваниль, жареные каштаны, кожа. (в Foam). Mi&ko, ароматическая свеча «Лаванда и Петитгрейн». Ноты: лаванда, розмарин, шалфей, петитгрейн. Byredo, ароматическая свеча Bohemia из натурального соевого воска. Ноты: ром, герань, розмарин, сандал. Paddywax, соевая ароматическая свеча The Grand Canyon's Cactus Flower + Fern с деревянным фитилем из коллекции Parks. Ноты: алоэ, папортник, кактус. (в Foam).

Ирина Кириенко