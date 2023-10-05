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Коммерсантъ FM
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Давайте зажигать

7 интерьерных свечей на осень

«Коммерсантъ Стиль» — о том, как создать атмосферу уюта и комфорта в доме или офисе.

Фото: East News

Фото: East News

Самые уютные интерьерные свечи — те, что освещают пространство мягким светом и наполняют его теплыми нотами пряностей, табака, специй и кашемирового дерева. Обратите внимание — у многих современных свечей фитиль сделан из натурального дерева, что добавляет во время горения приятное потрескивание, как будто горят дрова в камине. Кроме того, натуральные эфирные масла и экстракты в составе воска придают свечам и ароматерапевтические свойства: они снимают стресс, повышают качество сна и даже уменьшают головную боль — главное, найти свой аромат.

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22|11, ароматическая свеча Земля 22|11 в черном туфе. Ноты: масла герани, пачули и гвоздики.

22|11, ароматическая свеча Земля 22|11 в черном туфе. Ноты: масла герани, пачули и гвоздики.

Atelier Rebul, парфюмированная свеча Saffron Oud. Ноты: морковь, шафран, корица, кожа, сандал, ветивер, ладан.

Atelier Rebul, парфюмированная свеча Saffron Oud. Ноты: морковь, шафран, корица, кожа, сандал, ветивер, ладан.

Orens, восковая парфюмированная свеча Sabil Nocturne в керамическом стакане с гравировкой. Ноты: мандарин, оррис, кожа, ладан, ветивер, мускус.

Orens, восковая парфюмированная свеча Sabil Nocturne в керамическом стакане с гравировкой. Ноты: мандарин, оррис, кожа, ладан, ветивер, мускус.

Kobo, аромасвеча Cashmere Valley Wood из коллекции Natural Math. Ноты: Кашемировое дерево, сандал, амбра, ваниль, жареные каштаны, кожа. (в Foam).

Kobo, аромасвеча Cashmere Valley Wood из коллекции Natural Math. Ноты: Кашемировое дерево, сандал, амбра, ваниль, жареные каштаны, кожа. (в Foam).

Mi&amp;ko, ароматическая свеча «Лаванда и Петитгрейн». Ноты: лаванда, розмарин, шалфей, петитгрейн.

Mi&ko, ароматическая свеча «Лаванда и Петитгрейн». Ноты: лаванда, розмарин, шалфей, петитгрейн.

Byredo, ароматическая свеча Bohemia из натурального соевого воска. Ноты: ром, герань, розмарин, сандал.

Byredo, ароматическая свеча Bohemia из натурального соевого воска. Ноты: ром, герань, розмарин, сандал.

Paddywax, соевая ароматическая свеча The Grand Canyon&#39;s Cactus Flower + Fern с деревянным фитилем из коллекции Parks. Ноты: алоэ, папортник, кактус. (в Foam).

Paddywax, соевая ароматическая свеча The Grand Canyon's Cactus Flower + Fern с деревянным фитилем из коллекции Parks. Ноты: алоэ, папортник, кактус. (в Foam).

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22|11, ароматическая свеча Земля 22|11 в черном туфе. Ноты: масла герани, пачули и гвоздики.

Atelier Rebul, парфюмированная свеча Saffron Oud. Ноты: морковь, шафран, корица, кожа, сандал, ветивер, ладан.

Orens, восковая парфюмированная свеча Sabil Nocturne в керамическом стакане с гравировкой. Ноты: мандарин, оррис, кожа, ладан, ветивер, мускус.

Kobo, аромасвеча Cashmere Valley Wood из коллекции Natural Math. Ноты: Кашемировое дерево, сандал, амбра, ваниль, жареные каштаны, кожа. (в Foam).

Mi&ko, ароматическая свеча «Лаванда и Петитгрейн». Ноты: лаванда, розмарин, шалфей, петитгрейн.

Byredo, ароматическая свеча Bohemia из натурального соевого воска. Ноты: ром, герань, розмарин, сандал.

Paddywax, соевая ароматическая свеча The Grand Canyon's Cactus Flower + Fern с деревянным фитилем из коллекции Parks. Ноты: алоэ, папортник, кактус. (в Foam).

Ирина Кириенко

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