Давайте зажигать
7 интерьерных свечей на осень
«Коммерсантъ Стиль» — о том, как создать атмосферу уюта и комфорта в доме или офисе.
Фото: East News
Самые уютные интерьерные свечи — те, что освещают пространство мягким светом и наполняют его теплыми нотами пряностей, табака, специй и кашемирового дерева. Обратите внимание — у многих современных свечей фитиль сделан из натурального дерева, что добавляет во время горения приятное потрескивание, как будто горят дрова в камине. Кроме того, натуральные эфирные масла и экстракты в составе воска придают свечам и ароматерапевтические свойства: они снимают стресс, повышают качество сна и даже уменьшают головную боль — главное, найти свой аромат.
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