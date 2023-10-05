В Уфе закроют участок улицы Пугачева

В Уфе с 13 октября закроют участок улицы Пугачева от улицы Бельской до новой объездной дороги, сообщили в пресс-службе администрации города. Ограничения связаны с поднятием дороги на проектную отметку в шесть метров.

Также с 4 октября изменилась схема дорожного движения на перекрестке улиц Пугачева и Бельской. Автомобильный поток со стороны Монумента Дружбы направлен на объездную дорогу.

«На сегодняшний день выполнены работы по устройству проезжей части для того, чтобы могли сделать насыпь. Схема движения меняется для ее укрепления. До конца этого года мы планируем полностью поднять дорогу на проектную отметку»,– процитировала пресс-служба начальника Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений мэрии Иршата Айсувакова.

Реконструкция улицы связана с предстоящим 450-летним юбилеем города. Для водителей построили четырехполосную объездную дорогу длиной 3,2 км, которая проходит по улицам Геофизиков, Испытателей и Бородинской. После реконструкции улицы Пугачева эта дорога продолжит действовать.

На первом этапе реконструкции работы должны были вестись на участке от улиц Бельской до Сочинской, на втором – от улицы Бельской до развязки на Генерала Рыленко-Пугачева.

Проект реконструкции подразумевает строительство ливневых канализаций, расширение проезжей части до четырех полос, обустройство инженерных коммуникаций и освещения. Стоимость реконструкции улицы превышает 2 млрд руб.

Венера Хисамова

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