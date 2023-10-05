В Казани мужчина украл из ИТ-парка ноутбуки на 4,4 млн рублей

В Казани мужчина признан виновным в краже из ИТ-парка 32 ноутбуков Apple стоимостью 4,4 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Вахитовского райсуда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Мужчина, как считает следствие, похитил технику из кабинетов виртуальной реальности и предпринимательства. Он также вместе с ноутбуками украл и зарядные устройства.

По данным суда, мужчина был поставщиком от компании «Амирхан» и у него был свободный доступ в парк, технику же он выносил в собственном рюкзаке, после чего он сдал ее в ломбард.

Вину мужчина признал полностью. Суд дал ему два года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.

"Ъ-Казань"