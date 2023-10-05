ADNOC утвердила инвестрешение по месторождениям Gasha

Национальная нефтегазовая компания ОАЭ ADNOC приняла окончательное инвестиционное решение и присудила контракты по проекту освоения шельфовых газовых месторождений Hail и Ghasha. Они являются частью концессии Абу-Даби Ghasha, добыча на которой к 2030 году должна выйти на уровень 1,5 млрд куб. футов газа в сутки. Это позволит повысить самообеспечение ОАЭ данным видом топлива, а также даст возможность экспорта газа. Участниками концессии являются: ADNOC — 55%, оператор Eni — 25%, Wintershall — 10%, OMV — 5% и ЛУКОЙЛ — 5%, который приобрел долю в октябре 2019 года за $214 млн.

Как говорится в сообщении ADNOC, также заключены два контракта на проектирование, закупки и строительство (EPC). Первый из них, предусматривающий возведение морских объектов и сооружений на искусственных островах и подводные трубопроводы, присужден совместному предприятию National Petroleum Construction Company и Saipem S.p.A. Второй контракт на выполнение работ на суше, включая извлечение CO2 и серы и их обработку, получила компания Tecnimont S.p.A. Стоимость офшорного EPC-контракта составляет приблизительно $8,2 млрд, наземного — $8,74 млрд.

В компании отмечают, что более 60% инвестиционной стоимости всего проекта будет возвращено в экономику ОАЭ в рамках программы ADNOC In-Country Value (ICV). Исполнительный директор ADNOC по добыче полезных ископаемых Абдулмуним Аль Кинди напомнил, что особенностью проекта являются нулевые выбросы углекислого газа, что способствует декарбонизации страны. Он позволит улавливать 1,5 млн тонн CO2 в год, в результате чего инвестиции ADNOC в мощности по улавливанию углерода увеличатся почти до 4 млн тонн в год.