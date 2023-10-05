Свердловские власти выделят на развитие Кушвы 119,4 млрд руб. до 2030 года

Правительство Свердловской области до 2030 года выделит 119,4 млрд руб. Кушвинскому городскому округу на реализацию проектов, повышающих качество жизни людей, сообщили в департаменте информационной политики региона.

По словам министра инвестиций и развития региона Вадима Третьякова, планируется привлечь средства федерального бюджета в размере 154,5 млн руб., областного — 6,2 млрд руб., местного — 4 млрд руб. и внебюджетных источников — 109 млрд руб.

Планируется, что выделенные средства пойдут на строительство новой школы на 800 мест и капитальный ремонт еще двух зданий. Кроме того, запланированы строительство загородного детского оздоровительного лагеря круглогодичного действия и ремонт зданий женской консультации, педиатрического отделения, поликлиники, общей врачебной практики в пос. Баранчинский, благоустройство больничных городков. В Кушве будет построена лыжероллерная трасса, в пос. Баранчинский и Верхняя Баранча — культурные центры.

Напомним, практика развития муниципальных образований региона внедрена по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева с 2013 года.

Анастасия Таначева

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