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Энергетики «Т Плюс» напоминают об ответственности управдомов за качество услуг теплоснабжения

Пермские тепловые сети Пермского филиала ПАО «Т Плюс» обращают внимание жителей Перми, что исполнителями услуг отопления и горячего водоснабжения в многоквартирных домах являются жилищные организации – УК и ТСЖ. Для успешного начала отопительного сезона именно управдомы должны подготовить внутридомовые коммуникации к подаче тепла.

При отсутствии отопления или горячей воды в доме жителям, в первую очередь, необходимо запросить информацию в своей управляющей организации.

В свою очередь, теплоэнергетики несут ответственность за теплоподачу только до ввода в здание. В случае отказов работы стояков, порывов батарей, наличия отопление в одной комнате и отсутствии в другой – нужно обращаться к управдому.

«Качественная подготовка к осенне-зимнему периоду – залог стабильного теплоснабжения жителей после начала отопительного сезона. Свою задачу – подать тепло до зданий – Пермские тепловые сети выполнили. Крайне важно обеспечить распределение тепловой энергии внутри здания – чтобы равномерно грели батареи и из кранов текла горячая вода. За это отвечают управдомы», – отмечает технический директор – главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Гужев.

Информацию о работе тепловых сетей и центральных тепловых пунктов можно уточнить в Тепловой справочной службе по телефону: 259-39-98. Также ПАО «Т Плюс» запустило онлайн-сервис «Тепловая справочная служба» (ТСС), с помощью которого можно узнать причину и сроки отсутствия горячей воды летом и тепла зимой. Клиентам потребуется выбрать свой регион и ввести адрес дома в поисковую строку.

Пермский филиал «Т Плюс»

Пермский филиал, работающий в составе Группы «Т Плюс», объединяет генерирующие и теплосетевые активы в пяти городах Пермского края – Перми, Краснокамске, Березниках, Чайковском и Лысьве, а также в поселке Марковский. В состав филиала входит 7 теплоэлектростанций: Березниковская ТЭЦ-2, Закамская ТЭЦ-5, Пермские ТЭЦ-6, ТЭЦ-9, ТЭЦ-13 и ТЭЦ-14, Чайковская ТЭЦ-18 и гидроэлектростанция Широковская ГЭС-7. Установленная электрическая мощность филиала – 1 204,9 МВт, тепловая мощность – 5187,24 Гкал/ч.

Справка Т Плюс

Группа «Т Плюс» (до июня 2015 года — «КЭС Холдинг») — крупнейшая российская частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Основные направления деятельности: генерация, энерготрейдинг, ритейл, энергосервис. «Т Плюс» обеспечивает стабильное и бесперебойное энергоснабжение в 16 регионах России. Количество клиентов (домохозяйств), получающих от компании платежные документы, - около 7 млн, количество юридических лиц, имеющих договор ресурсоснабжения, - около 180 тысяч. Всего в зонах обслуживания «Т Плюс» проживает около 16 млн человек.

Под управлением Группы «Т Плюс» находится 53 электростанции, более 400 котельных и свыше 21 700 километров тепловых сетей. Установленная электрическая мощность энергообъектов Группы составляет 14,6 ГВт, тепловая мощность – 51,4 тыс. Гкал/ч

Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс»

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