Стоимость проезда в автобусах Можги выросла до 35 рублей

В Можге стоимость проезда в автобусах вырастет до 35 руб. при оплате наличными, при безналичной оплате — 32 руб. Изменения вступают в силу сегодня, 5 октября, сообщил во «ВКонтакте» глава города Эрик Уразов. Ранее тариф при наличном расчете составлял 30 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Стоимость проезда выросла, поскольку существенно увеличилась цена газомоторного и дизельного топлива. «В связи с этим перевозчик вынужденно поднял тариф за проезд в общественном транспорте»,— отметил господин Уразов.

Для льготных категорий граждан стоимость проезда остается без изменений.