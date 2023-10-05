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обновлено 12:16

Стоимость проезда в автобусах Можги выросла до 35 рублей

В Можге стоимость проезда в автобусах вырастет до 35 руб. при оплате наличными, при безналичной оплате — 32 руб. Изменения вступают в силу сегодня, 5 октября, сообщил во «ВКонтакте» глава города Эрик Уразов. Ранее тариф при наличном расчете составлял 30 руб.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Стоимость проезда выросла, поскольку существенно увеличилась цена газомоторного и дизельного топлива. «В связи с этим перевозчик вынужденно поднял тариф за проезд в общественном транспорте»,— отметил господин Уразов.

Для льготных категорий граждан стоимость проезда остается без изменений.

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