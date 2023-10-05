Дело бухгалтера, похитившей у детдома 41 млн рублей, передано в прокуратуру

В Красноярске завершено расследование в отношении главного бухгалтера детдома им. Совмина. Ее обвиняют в хищении более 43 млн руб., сообщает СКР по краю и Республике Хакасия.

C апреля 2021 года по ноябрь 2022 года, считают следователи, обвиняемая списала с расчетных счетов детского дома более 41 млн руб. Еще 2 млн руб. в ноябре того же года она взяла под предлогом займа у двух своих знакомых. Украденные средства фигурантка потратила на личные нужды и погашение кредитов, сообщает прокуратура.

В ходе следствия на имущество злоумышленницы был наложен арест, правоохранители изъяли у нее шубы, бытовую технику и ювелирные украшения.

В настоящее время дело передано в прокуратуру.

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Александр Киселев