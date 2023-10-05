Рост индекса промышленного производства на Дону составил 5% за восемь месяцев

В течение первых восьми месяцев 2023 года индекс промышленного производства в Ростовской области составил 105,1%, сообщает пресс-служба правительства региона.

По данным властей, Ростовская область превысила среднероссийский показатель на 2,1%(ИПП по РФ – 103,0 %). Положительная динамика в 9,2% наблюдается в секторе обрабатывающих производств. В том числе, в производстве машин и оборудования(+39,5%), производстве готовых металлических изделий (+38,3%), производстве мебели (+36,6%), производстве компьютеров, электронных и оптических изделий (+33,9%).

Анастасия Назарова