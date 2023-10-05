Для кубанских школ закупят учебники Мединского на 75 млн рублей

На закупку учебников истории для 10–11-х классов под авторством госсоветника РФ Владимира Мединского в бюджете Кубани предусмотрено 75,7 млн руб. Об этом сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В общей сложности в кубанские школы поступит 55 тыс. экземпляров книг. Объем определили исходя из численности старшеклассников в краевых школах.

Общий объем средств, предусмотренный на закупку новых учебников для образовательных учреждений региона, достигает 2,4 млрд руб. На эти деньги приобретут 2,7 млн учебных пособий. На обновление материально-технической базы школ заложено 3,4 млрд руб.

Анастасия Донскова

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