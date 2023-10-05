В некоторых районах Удмуртии почти закрыли дефицит медкадров

В Удмуртии за август и сентябрь в поликлиники и стационары республики трудоустроилось 152 врача и 167 средних медработников, сообщает пресс-служба минздрава региона. В том числе благодаря программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» привлекли 64 врача и 34 специалиста среднего звена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Как отметил глава Удмуртии Александр Бречалов, в некоторых районах практически закрыли кадровый дефицит. Однако вопрос стоит «довольно остро» в Увинском, Кизнерском и Граховском районах.

К работе также приступило более 100 «целевиков», которые получали образование бесплатно и теперь распределяются по районным и городским больницам. Терапевты пришли в Алнашскую, Завьяловскую, Воткинскую, Кизнерскую, Малопургинскую, Можгинскую, Увинскую, Шарканскую и Юкаменскую районные больницы, а также в Сарапульскую городскую больницу.